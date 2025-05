Finale für Freiburg - Heidenheim und Hoffenheim im Fernduell

Julian Schuster und der SC Freiburg empfangen am Samstag Eintracht Frankfurt.

Zumindest für drei der vier baden-württembergischen Fußball-Bundesligisten wird es am letzten Spieltag noch mal spannend - vor allem für den SC Freiburg. Die Breisgauer treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einer Art Endspiel um die Champions League auf Eintracht Frankfurt.

Nur bei einem Sieg hat der Sport-Club die erstmalige Teilnahme an der Königsklasse sicher. Andernfalls muss er hoffen, dass Verfolger Borussia Dortmund im Parallelspiel gegen Holstein Kiel patzt.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Ligaverbleib vor der Partie gegen den FC Bayern München so gut wie sicher, aber eben noch nicht ganz. Dass der 1. FC Heidenheim im Parallelspiel gegen Werder Bremen drei Punkte und sechs Tore Rückstand auf die Kraichgauer aufholt, ist jedoch unwahrscheinlich. Bleiben die Heidenheimer Tabellen-16., spielen sie anschließend in der Relegation.

Für den VfB Stuttgart geht es zum Liga-Abschluss bei RB Leipzig nur noch darum, sich weiteren Schwung für das Pokalfinale in einer Woche zu holen.