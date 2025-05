Filmstar statt Finanzminister? Bayaz wird zum Schauspieler

Bitte aktivieren Sie Javascript

Markus Söder (CSU) hat sich in einer bayerischen Seifenoper selbst gespielt, Armin Laschet (CDU) ist bereits im »Tatort« aufgetreten, Gerhard Schröder (SPD) in der »Lindenstraße« und Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat es sogar in den »Stromberg«-Film geschafft. Über Parteigrenzen hinweg haben sich Politiker schon in Gastrollen in Film und Fernsehen ausprobiert. Nun steht Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) vor einem kleinen Auftritt.

Denn: Der 41-jährige Minister stammt aus Heidelberg und ist bekennender Hip-Hop-Fan - zwei Eigenschaften, die den Regisseur Sedat Aslan dazu brachten, den Politiker anzurufen. »Er hat mich aus heiterem Himmel kontaktiert«, erzählt Bayaz. Aslan dreht gerade seinen neuen Spielfilm »Nichtsnutze« - eine vom SWR mitproduzierte und vom Land geförderte Kinokomödie über ein turbulentes Wochenende dreier Freunde. Es geht darin um Heidelberg und Hip-Hop. Da habe Aslan etwas Unterstützung bei der Recherche gewollt, so Bayaz. Bei dem Gespräch sei die Idee eines kurzen Gastauftritts des Ministers entstanden.

Mittelmäßiges Talent

Bayaz sagt, er wisse noch gar nicht genau, was er machen müsse in der Szene. Er sei noch nie an einem Filmset gewesen, auch wenn er einst die Theater-AG an seiner Schule besucht habe. Sein schauspielerisches Talent schätzt er selbst als mittelmäßig ein. »Ich habe gesagt: Gebt mir eine Rolle, die authentisch ist und die möglichst wenig Text hat, dann kann ich nichts vermasseln.« Er sei nicht gut darin, Leuten etwas vorzumachen - Bayaz weist auch den Stammtisch-Vorwurf von sich, dass alle Politiker Schauspieler seien.

Der Minister, der sonst den Haushalt aufstellt und mit Milliarden jongliert, spielt sich jedenfalls nicht selbst - er hat erfahren, dass er in die Rolle eines Polizeibeamten schlüpfen darf. Bayaz freut sich auf die Erfahrung. »Die Uniform werde ich mit viel Respekt und Demut tragen«, sagt er. »Ich hoffe, ich bin der Good Cop.«