Feuerwehr verhindert Waldbrand in Schramberg - war es Brandstiftung?

Die Feuerwehr kam noch rechtzeitig an. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHRAMBERG. Die Feuerwehr hat einen Waldbrand in Schramberg (Kreis Rottweil) gelöscht - und damit Schlimmeres verhindert. Das Feuer sei womöglich absichtlich gelegt worden, teilte die Polizei mit. Ein 15-Jähriger steht demnach in Verdacht.

Das Feuer sei an einer Sammelstelle für Grüngut am Waldrand ausgebrochen. Der Brand sei anschließend auf die umliegenden Pflanzen übergesprungen und hat mehrere Bäume beschädigt. Nur eine Woche zuvor hatte ein Unterstand in der Nähe gebrannt. Die Kripo prüft einen Zusammenhang.

Wegen der anhaltenden Trockenheit besteht derzeit die Gefahr von Waldbränden. Auf einer Skala von eins (sehr geringe Gefahr) bis fünf (sehr hohe Gefahr) erreicht der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes vielerorts die Stufe drei. (dpa)