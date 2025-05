Feuerwehr: Haben Arbeiter tot aufgefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Bauarbeiter, die in Baden-Württemberg mit einer Arbeitsgondel abgestürzt sind, waren nach Angaben der Feuerwehr beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits nicht mehr am Leben. »Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden«, sagte der Sprecher der Feuerwehr in Horb am Neckar, Jan Straub. Er sagte, die Gondel mit den Arbeitern sei aus »großer Höhe« abgestürzt. Die Brückenbaustelle sei zwischen 40 und 100 Meter hoch.

Die Feuerwehr sei um 12.32 Uhr alarmiert worden, berichtete der Sprecher. Die Feuerwehr sei mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Der Einsatz sei aber mittlerweile abgeschlossen. Auch der Rettungsdienst und ein Hubschrauber seien vor Ort gewesen. Man habe die auf der Baustelle anwesenden Personen versammelt und von der Unfallstelle fortgebracht. Sie seien von der psychosozialen Notfallversorgung betreut worden. »Um die Mittagszeit werden schon einige mitbekommen habe, dass da was passiert ist«, sagte der Sprecher.