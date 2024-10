Feuerwehr befreit Seniorin von Handschellen

Beim Spielen mit ihrer Enkelin legt sich eine Frau Handschellen an. Die Feuerwehr muss sie befreien. (Symbolbild)

Die Feuerwehr hat eine Seniorin in Stuttgart mithilfe einer Fräse von Handschellen befreit, weil die Schlüssel dafür nicht mehr aufzufinden waren. Die Frau habe am Montag mit ihrer Enkelin gespielt und sich dabei die Handschellen angelegt, teilte die Feuerwehr mit. Als die Seniorin versuchte, die Handschellen zu öffnen, zogen sie sich immer weiter zu. Mit einer kleinen Fräse, Zangen, Hammer und Meißel gelang es der Feuerwehr, die Frau zu befreien. Bis auf starke Druckstellen an den Handgelenken blieb sie unverletzt.