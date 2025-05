Feuer in Wohnung: Frau springt aus zweitem Stock

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Wohnhausbrand in Heidenheim ist eine Bewohnerin aus dem zweiten Stock gesprungen und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge flog ein Rettungshubschrauber die 35-Jährige mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik. In der Wohnung der Frau war am Morgen ein Feuer ausgebrochen, das auf den Dachstuhl übergriff.

Nach ersten Erkenntnissen soll es in den Räumen zu zwei kleineren Explosionen gekommen sein, ein Stromkasten soll Feuer gefangen haben. Die genaue Ursache blieb zunächst unklar.

Andere Menschen befanden sich nicht in der Wohnung. Weitere Hausbewohner hatten das Gebäude selbst verlassen. Heidenheim liegt im Osten Baden-Württembergs an der Grenze zu Bayern.