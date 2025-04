Feuer in Mehrparteienhaus - 13 Leichtverletzte durch Rauch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind 13 Menschen durch Rauch leicht verletzt worden - drei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Möglicherweise habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Brandermittler sollten den Brandort näher untersuchen.

Das Feuer war den Angaben zufolge im Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Feuerwehrleute löschten es und verhinderten, dass sich der Brand auf weitere Gebäude ausbreitete. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro.