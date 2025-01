Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Strohlager mit etwa 200 Rundballen sind im Kreis Ravensburg in Brand geraten. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden des Feuers in Horgenzell am frühen Morgen auf mehrere Tausend Euro. Gefahr für Gebäude oder Menschen habe nicht bestanden. Eine technische Ursache für den Brand wurde laut Mitteilung ausgeschlossen, weshalb die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung ermittelt. Zeuginnen und Zeugen wurden um Hinweise gebeten. (dpa)