Feuer in Jugendherberge - Sieben Leichtverletzte

Plötzlicher Feueralarm: Fünf Kinder und zwei Lehrer erleiden leichte Verletzungen, als in Friedrichshafen in einer Jugendherberge ein Brand ausbricht. Die Unterkunft wird evakuiert.

Es brannte in einer Jugendherberge. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Es brannte in einer Jugendherberge. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Bei einem Feuer in einer Jugendherberge in Friedrichshafen sind fünf Kinder und zwei Lehrkräfte leicht verletzt worden. Der Brand war nach Worten der Polizei kurz nach Mitternacht in einem Zimmer ausgebrochen, die Ursache war unklar. Die Verletzten hätten Kreislaufprobleme gehabt und teils Rauchvergiftungen. Den Angaben zufolge war die Unterkunft komplett ausgebucht gewesen. Mehr als 200 Gäste mussten die Jugendherberge verlassen. Teils sei sie unbewohnbar, sagte ein Polizeisprecher weiter. Zuvor hatte der SWR berichtet.

