Feuer in Hochhaus - Frau schwer verletzt

Eine Frau ist bei einem Hochhausbrand in Karlsruhe am Freitag schwer verletzt worden. Die 63-Jährige wurde von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung im zwölften Stock gerettet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.