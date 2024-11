Feuer in Fahrradraum – Bewohner bringen sich in Sicherheit

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim hat es in der Nacht zum Samstag in einem Fahrradabstellraum gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei berichtete.

Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Draisstraße bemerkten das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Elf Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit, berichtete die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, die Polizei ermittelt.