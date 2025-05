Feuer in Einkaufszentrum kurz nach Mitternacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Einkaufszentrum in Bretten (Kreis Karlsruhe) hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. Vermutlich ging zuerst ein Feuer von einer brennenden Mülltonne auf die Fassade des Gebäudes über, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ein Supermarkt und ein Discounter wurden ebenfalls von den Flammen beschädigt. Warum es kurz nach Mitternacht brannte und wo genau der Brand tatsächlich ausbrach, werde ermittelt. Auch Brandstiftung werde derzeit nicht ausgeschlossen.

Nach einer halben Stunde seien die Flammen gelöscht gewesen. Verletzt worden sei niemand. Laut Sprecher war unklar, ob das Einkaufszentrum am Samstag geöffnet haben wird.

Am Gebäude sei ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Der Schäden an den Läden sei vorerst nicht abzuschätzen.