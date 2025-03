Feuer in Öhringen – 30 Bewohner evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Lichterkette hat in einem Gebäudekomplex in Öhringen (Hohenlohekreis) nach ersten Erkenntnissen einen Großbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung aus. Der Bewohner habe zunächst versucht, die brennende LED-Lampe selbst zu löschen. Dabei verletzte er sich den Angaben nach leicht an der Hand.

Die Flammen griffen demnach anschließend auf den Dachstuhl über. Rund 30 Bewohner mussten laut Polizei ihre Wohnungen verlassen und wurden zum Teil in einer nahe gelegenen Turnhalle untergebracht. Die Feuerwehr löschte mit rund 100 Einsatzkräften den Brand.

Zwei der vier Teile des Gebäudekomplexes seien wegen des Feuers sowie des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 700.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind bisher nicht abgeschlossen.