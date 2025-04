Feuer bricht in Zelle von Justizvollzugsanstalt aus

Das Feuer in der Zelle konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden. (Symbolbild)

In einer Zelle einer Stuttgarter Justizvollzugsanstalt (JVA) ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Insassen und mehrere Justizvollzugsbeamte erlitten am Nachmittag Rauchvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Insassen der betroffenen Zelle retteten die Feuerwehrleute und Mitarbeiter der JVA demnach aus der Zelle. Was genau brannte und wie es zu dem Brand im Stadtteil Stammheim kam, war zunächst unklar.

Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Wegen der Rauchentwicklung habe ein Teil der JVA belüftet werden müssen, hieß es. Einem Feuerwehrsprecher zufolge handelte es sich um eine Anstalt, in der sich nur männliche Insassen befanden. Fünf Menschen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.