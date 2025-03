Festnahme nach Schüssen in Offenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach mehreren Schüssen auf einem Parkplatz in Offenburg haben Spezialkräfte der Polizei einen jungen Mann festgenommen. Polizeiangaben zufolge ist der amtsbekannte 20-Jährige in einem Industriegebiet festgenommen worden und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Motiv und Hintergründe seien noch unklar, teilte die Polizei mit.

Am Sonntagabend waren auf dem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufsmarkts Schüsse abgegeben worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Auto auf den Parkplatz gefahren sein. Vier junge Männer sollen aus dem Wagen ausgestiegen und laut Zeugen auf eine Gruppe auf dem Parkplatz zugegangen sein. Darauf soll sich ein Streit entwickelt haben. Danach sollen mehrere Schüsse auf einen Weglaufenden abgegeben worden sein. Verletzt wurde niemand. Kriminaltechnikern zufolge dürfte eine scharfe Schusswaffe verwendet worden sein.

Laut Polizei fuhren die auf dem Parkplatz Anwesenden nach den Schüssen mit verschiedenen Autos in unterschiedliche Richtungen weg. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Personen auf dem Parkplatz im Vorfeld kannten. Sie sucht weiterhin nach Zeugen.