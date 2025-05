Festnahme nach Schüssen auf 24-Jährigen in Göppingen

Der Tatort in Göppingen wird von Spezialisten untersucht. (Archiv)

Nach Schüssen auf einen 24-Jährigen in Göppingen ist ein Mann festgenommen worden. Der 34-Jährige sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann verweigerte bislang die Aussage.

Das 24-jährige Opfer wurde bei der Tat Mitte Mai von einer Kugel getroffen und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er operiert wurde. Den Angaben zufolge befinde er sich auf dem Weg der Besserung.

Zwei unbekannte Verdächtige seien nach der Tat geflohen. Derzeit werde noch geprüft, ob die Tat mit der andauernden Fehde zweier rivalisierender Gruppen im Großraum Stuttgart in Zusammenhang stehe.