Festnahme auf der A3: Mann soll Ex-Partnerin entführt haben

Ein europaweit gesuchter Mann ist in Unterfranken auf der Autobahn 3 Richtung Frankfurt festgenommen worden, weil er seine frühere Lebensgefährtin in den Niederlanden entführt haben soll. Die Beamten kontrollierten den Wagen auf einer Rastanlage bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg), als sich laut Polizei herausstellte, dass nach dem 35-Jährigen gefahndet wurde. Die 32-jährige Ex-Partnerin befand sich demnach ebenfalls im Auto.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Wagen des Mannes am Dienstag kontrolliert. Der 35-Jährige wurde festgenommen und am Mittwoch einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die 32-Jährige war laut Polizei wohlauf und wurde von ihren Angehörigen abgeholt.