Felskletterer stürzt und verletzt sich bei Baden-Baden

Bergwacht und ein Rettungshubschrauber waren wegen eines gestürzten Kletterers am Battertfelsen im Einsatz. (Symbolbild)

Ein Kletterer ist bei Baden-Baden gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungskräfte und die Bergwacht versorgten ihn, ehe ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus brachte. Laut Polizei war der 69-Jährige am Montag bis in den oberen Bereich des Battertfelsen gestiegen, verlor dann aber den Halt und fiel zehn Meter hinab.

Weil ihn sein Partner sicherte, kam er zwar nicht auf dem Boden auf, sondern wurde vom Seil gehalten, prallte aber gegen die Felswand. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Der Battertfelsen ist ein beliebter Kletterfelsen bei Baden-Baden mit Routen von bis zu 60 Metern Höhe.