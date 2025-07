Felsabgang: Deutsche Bahn sperrt Strecke im Schwarzwald

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Felsabgang am Bahnhof Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Teil der Schwarzwaldbahnstrecke gesperrt. Es bestehe die Gefahr, dass weitere Felsbrocken abbrechen und in den Strommast am Bahnhof stürzen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.

Die betroffene Strecke zwischen Offenburg und Konstanz wird normalerweise von Regionalzügen, Fernverkehrszügen und dem Güterverkehr genutzt. Die DB Regio richtete einen Busersatzverkehr für den Streckenabschnitt zwischen Hausach und St. Georgen ein. Betroffen ist der RE2 Karlsruhe-Konstanz. Im Fernverkehr gibt es einen Teilausfall ab Karlsruhe. Ab Samstag (2. August) soll die Strecke wieder befahrbar sein, so der Bahnsprecher weiter.

Der »Schwarzwälder Bote« und der »Südkurier« hatten berichtet. Schon seit dem 11. Juli gibt es Arbeiten zur Hangsicherung am Triberger Bahnhof. Von diesen war jedoch nur ein Gleis betroffen.