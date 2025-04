Feiern nach dem Anstich: Was beim Stuttgarter Frühlingsfest wichtig wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. In Stuttgart lädt das Frühlingsfest in den kommenden Wochen wieder ins Festzelt oder auf den Rummelplatz zur großen Frühjahrssause. Auf dem Wasen am Neckar-Ufer erwarten vom Samstag (19. April) an und bis zum 11. Mai rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute Hunderttausende von Besuchern.

Im vergangenen Jahr waren offiziell mehr als 1,4 Millionen Menschen gezählt worden. In diesem Jahr sollen es noch mehr werden. Auf andere bundesweite Schlagzeilen des vergangenen Jahres würden die Veranstalter hingegen dieses Mal gerne verzichten.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wann geht's los und wann hat's geöffnet?

Ziemlich pünktlich um 11.30 Uhr wird das erste Fass vom »Wasen-Bürgermeister« Thomas Fuhrmann im Festzelt »Zum Wasenwirt« angestochen. Alle Geschäfte sind traditionell schon ab 11.00 Uhr in Betrieb. Bis zum 11. Mai ist der Wasen danach montags bis freitags ab 12.00 und samstags sowie sonntags ab 11.00 Uhr geöffnet. Schluss ist zwischen Sonntag und Donnerstag um 23.00 Uhr, freitags und samstags um Mitternacht.

Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: Am 20. April (Ostersonntag) wird erst um Mitternacht geschlossen, das ist auch am 30. April wegen des anschließenden Feiertags der Fall. Am 1. Mai, dem »Tag der Arbeit«, wird auch auf dem Frühlingsfest länger geschafft, Start ist dann bereits um 11.00 Uhr, ebenso am 21. April (Ostermontag).

Wie viele Menschen werden erwartet?

Angesichts der Osterferien, zweier Heimspiele des VfB Stuttgart im nahen Fußballstadion, eines Feiertags und eines Brückentags hoffen die Veranstalter, bis zum 11. Mai mehr Besucher als im vergangenen Jahr anzulocken. 2024 kamen nach offiziellen Angaben trotz durchwachsenen Wetters rund 1,4 Millionen Besucher. »Wir hoffen, dass wir das toppen können«, sagte eine Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart.

Was wird geboten?

Insgesamt sind neben den vier Festzelten auch 29 Fahrgeschäfte wie das neue »V-Maxx« mit Überschlägen in luftiger Höhe und das Karussell »Booster« mit seitlichen Drehungen aufgebaut. Auch die »Super Rutsche«, das Riesenrad »Bellevue«, der Kettenflieger »Aeronaut« und der Freifallturm »Fortress Tower« stehen auf dem Wasen - ebenso wie 14 Schieß- und 17 Wurfbuden, 4 Autoscooter und etliche Losbuden sowie 23 Stände auf dem Krämermarkt. Dort werden Trachten und Textilien, Haushaltswaren, Schmuck und Gewürze angeboten.

Wann wird es besonders voll?

Normalerweise drängelt es sich vor allem an einem Feiertag wie dem 1. Mai. Auch am Tag zuvor werden mehr Besucher erwartet als an einem normalen Werktag. Am 25. April empfängt der VfB Stuttgart (20.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim im Württemberg-Derby, zwei Wochen später ist abends der FC Augsburg zu Gast (19.30 Uhr). An beiden Abenden dürften vor und nach dem Spiel Tausende Fans auf das Areal neben dem Stadion strömen.

Auch Tennis- und Musikfans könnten Termine in der Porsche-Arena oder der Schleyer-Halle für einen Ausflug auf den Wasen nutzen: Denn an den ersten Tagen des Frühlingsfestes wird um den Titel beim Porsche Tennis Grand Prix 2025 gespielt, am 11. Mai findet zudem das Handball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Türkei dort statt (16.00 Uhr). Und Sängerin Shirin David macht am 25. April (20.00 Uhr) auf ihrer »Schlau aber Blond«-Tour Station in der Schleyer-Halle.

War da nicht was im vergangenen Jahr?

Richtig, denn für Schlagzeilen sorgte das Fest 2024 nicht nur durch Rummel und Festzelt-Party, sondern auch durch die Magen-Darm-Erkrankung zahlreicher Besucher. Nach dem ersten Festwochenende hatten sich bei der Stadt Stuttgart mehr als 800 Menschen gemeldet, die nach dem Besuch eines Festzeltes unter Übelkeit, Durchfall und Erbrechen litten. Bei mehreren Erkrankten war das Norovirus nachgewiesen worden.

Und was wird nach den Vorfällen für Hygiene und Sicherheit getan?

Stadt und Veranstalter haben die Hygienemaßnahmen verstärkt. Es soll mehr Kontrollen bei Lebensmitteln geben, zusätzliches Reinigungspersonal und eine engere Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.

Wann lohnt es sich am meisten für eine Familie?

Der Besuch auf dem Rummel am Neckar-Ufer könnte sich - auch finanziell - für Familien besonders an den drei Familien-Mittwochstagen 23.4., 30.4. und 7.5. auszahlen. Viele Schausteller, Gastronomen und Marktkaufleute bieten dann ermäßigte Preise an, außerdem sind Stelzenläufer und Luftballonkünstler unterwegs. Auch das Parken ist an den Familientagen günstiger.

Wie kommt man am besten hin?

Wie immer: mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit Bus oder Bahn und notfalls auch mit dem Auto. Die Stadtbahn-Haltestelle Cannstatter Wasen liegt direkt am Festgelände, die U11 fährt als Sonderlinie vom Hauptbahnhof direkt dorthin und zurück. An Werktagen passt die Linie U19 zum und vom Wilhelmsplatz (Bad Cannstatt), obendrein bringen die Linien U1, U2, U13 und U16 Frühlingsfestbesucher dorthin. Zur Mercedesstraße geht es mit den Linien U1, U2, U13 und U16. Die S-Bahnen S1, S2 und S3 sowie viele Regionalbahnen fahren zum Bahnhof in Bad Cannstatt. Von dort sind es zum Volksfest rund zehn Minuten zu Fuß, immer den Schildern nach.

Wo sind die Parkplätze und was kostet es?

Bus- und Bahnhaltestellen sowie Parkplätze liegen am Festgelände. Ein Tagesticket fürs Parken des Autos kostete im vergangenen Jahr 8 Euro, für Reisebusse 16 Euro und für Motorräder 2 Euro. Aber Vorsicht: Die Stuttgarter Innenstadt ist eine Umweltzone, für die Anfahrt braucht es eine Umweltplakette. Parkplätze für Fahrräder und Motorräder gibt's unter dem Willi-Daume-Steg im Bereich des Parkplatzes P10, an der Stadtbahn-Haltestelle Cannstatter Wasen sowie links vom Wasen-Eingangstor. Fahrräder können zudem am Eingang Krämermarkt an der König-Karls-Brücke abgestellt werden.

Kostet der Wasen Eintritt?

Nein, der Bummel über das Cannstatter Volksfest ist kostenlos, der Eintritt in ein Festzelt ebenfalls.

Was kostet eine Maß Bier?

Der Preis für die Maß steigt nach Angaben der Veranstalter leicht. Materialengpässe werden als Grund ebenso angeführt wie gestiegene Kosten für Personal und Energie sowie die höhere Platzmiete. Einem Sprecher zufolge wird der Preis pro Liter Bier auf dem Wasen in diesem Jahr zwischen 14,10 Euro und 14,40 Euro liegen - und damit etwas höher als noch beim Frühlingsfest im letzten Jahr.

Im Vergleich zum Cannstatter Volksfest im vergangenen Herbst können die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes aber je nach Festzelt sogar etwas günstiger davonkommen: Damals kostete die Maß sogar bis zu 14,70 Euro.

Wie lässt sich ein Tisch im Festzelt reservieren?

Die Betreiber nehmen Anfragen direkt auf - gestellt werden können sie über die Webseite. Und das sollten sie auch dringend, wenn es ein Tisch an einem bestimmten Tag sein sollte, gerade mit einer Gruppe, wie in.Stuttgart empfiehlt.

Dürfen Tiere mit auf den Wasen gebracht werden?

Nein. Mal abgesehen natürlich von Blindenhunden, die uneingeschränkt begleiten dürfen.

Seit wann gibt's eigentlich das Frühlingsfest?

Diese Frage bleibt unbeantwortet. Denn selbst die Veranstalter wissen nicht, in welchem Jahr das erste Frühlingsfest auf dem Wasen gefeiert wurde. Es soll in den 1930ern gewesen sein. Damit wollte man einst den Schaustellern nach harten Winterwochen ohne Platz für Rummel im Frühling die Gelegenheit zum Geldverdienen geben. (dpa)