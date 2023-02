Aktuell Land

FDP-Fraktion will CDU beim Genderthema in die Enge treiben

Binnen-I, Unterstrich oder Sternchen? Die FDP-Fraktion bringt am Mittwoch das Thema Gendern in den Landtag ein - und will die CDU-Fraktion mit einem parlamentarischen Kniff ein wenig piesacken. Die Liberalen wollen über einen Antrag abstimmen lassen, wonach sich alle »amtlichen, behördlichen, schulischen und hochschulischen Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg und nachgeordnete Behörden ausschließlich an die gültigen Grammatik- und Rechtschreibregelungen zu halten haben«. Dieser Wortlaut entspricht aber genau der Formulierung eines Beschlusses, den die CDU-Fraktion bei ihrer Klausurtagung im Nordschwarzwald im September gefasst hatte. Damit werden die Christdemokraten gezwungen, entweder gegen ihren eigenen Beschluss zu stimmen - oder für die Opposition.