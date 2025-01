FCH-Neuzugang Krätzig sieht »Schritt in richtige Richtung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der erfolgreiche Start des 1. FC Heidenheim ins neue Jahr ist nach Ansicht von Winter-Neuzugang Frans Krätzig »ein guter Schritt in die richtige Richtung«. Die Leihgabe des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München leitete bei seinem Debüt für den FCH mit seinem Treffer in der 17. Minute den 2:0 (1:0)-Heimsieg des Tabellen-16. gegen den 1. FC Union Berlin ein (17.). In Überzahl erzielte Adrian Beck das zweite Tor (83.).

Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in zehn Bundesliga-Spielen einen Dreier verpasst. »Man darf nicht vergessen, aus welcher Situation wir kommen. Dass da noch irgendwas im Hinterkopf ist, das kann man niemandem übelnehmen«, sagte der Coach. »Aber am Ende haben wir das Spiel gewonnen und ich bin froh, dass uns der Start gelungen ist.«

In Bremen, daheim gegen St. Pauli

Bereits am Mittwoch geht es für den FCH bei Werder Bremen weiter. Zum Abschluss der Englischen Woche steht das Heimspiel gegen den FC St. Pauli auf dem Programm.

Fraglich für die beiden Duelle sind Außenbahnspieler Leonardo Scienza und Verteidiger Benedikt Gimber, die gegen Union verletzt ausgewechselt wurden. »Wir müssen gucken, wie sich das entwickelt«, sagte Coach Schmidt. »Es ist wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, aber eben auch nicht sicher, ob sie in Bremen spielen können.«