FC Bayern plant mit Ex-Heidenheimer Wanner

Der FC Bayern will Mittelfeld-Talent Paul Wanner in diesem Sommer nach derzeitigem Stand offenbar nicht noch mal abgeben. »Paul steht mit auf der Liste für die neue Saison«, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei einem Event im Münchner Clubmuseum in der Allianz Arena. In der vergangenen Spielzeit hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister den 19-Jährigen an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Beim Bundesliga-Rivalen sorgte Wanner zunächst für reichlich Furore. In der Rückrunde konnte er nicht mehr ganz an die starke Form aus der ersten Saisonhälfte anknüpfen. Dennoch wurde der Offensivmann für die U21-Europameisterschaft in der Slowakei nominiert und erreichte dort mit der deutschen Mannschaft das Finale.

Verletzter Musiala auf »gutem Weg«

Wie viel Spielzeit Wanner bei den Bayern bekommen würde, ist fraglich. Durch die schwere Verletzung von Offensiv-Star Jamal Musiala könnten sich seine Chancen erhöhen. Musiala sei aber auf einem »guten Weg«, erklärte Clubboss Dreesen. Die Ärzte seien mit den Fortschritten des 22-Jährigen nach seiner Operation zufrieden. Der Nationalspieler hatte sich bei der Club-WM in den USA das Wadenbein gebrochen und das Sprunggelenk ausgerenkt.

Wanners Vertrag in München läuft noch bis zum 30. Juni 2027. »Bild« und Sky hatten zuletzt berichtet, dass auch der niederländische Meister PSV Eindhoven an dem Youngster interessiert sein soll.