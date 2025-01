FC Bayern macht Bischof-Deal klar: Vertrag bis 2029

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mitten im Vertragspoker mit Topspielern wie Jamal Musiala und Joshua Kimmich hat der FC Bayern München die Verpflichtung des international umworbenen Toptalentes Tom Bischof verkündet. Der 19 Jahre alte deutsche Junioren-Nationalspieler wird im Sommer ablösefrei innerhalb der Fußball-Bundesliga von der TSG Hoffenheim zum Rekordmeister wechseln.

Ein Video des FC Bayern zeigt, wie das Mittelfeld-Juwel den langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. Zusammen mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund strahlt Bischof in die Kamera.

»Schritt für Schritt ein Bayern-Spieler werden«

»Tom ist ein außergewöhnlicher Spieler, der ein unfassbar großes Potenzial besitzt; sehr starker linker Fuß, super Standard, super Passspiel«, sagt Eberl über Bischof, der erst vor einer Woche beim Hoffenheimer 0:5 in München vorspielte. Es war nicht sein Abend. »Er soll sich der Konkurrenzsituation beim FC Bayern und unserem Kader stellen«, ergänzt Eberl.

Freund sieht in dem Jungprofi »eines der größten deutschen Talente«, das trotz seines jungen Alters schon »ein Leader auf dem Feld« sei. »Er soll Schritt für Schritt ein Bayern-München-Spieler werden«, kündigt Freund an.

Vor einer Woche waren Hoffenheims Tom Bischof (l) und Bayerns Joshua Kimmich noch Gegenspieler in der Bundesliga. Foto: Tom Weller/DPA Vor einer Woche waren Hoffenheims Tom Bischof (l) und Bayerns Joshua Kimmich noch Gegenspieler in der Bundesliga. Foto: Tom Weller/DPA

Bischof ist in Aschaffenburg geboren. Im Alter von zehn Jahren wechselte er von seinem Jugendverein TSV Amorbach in die Akademie der TSG Hoffenheim. Am 19. März 2022 debütierte er gegen Hertha BSC mit nur 16 Jahren und 264 Tagen als jüngster Hoffenheimer Spieler überhaupt in der Bundesliga.

Auf Bischof wartet namhafte Konkurrenz

In dieser Saison ist er Stammspieler und Leistungsträger bei der TSG. »Es ist jetzt noch nicht an der Zeit, große Abschiedsworte zu verlieren, da ich noch Spieler der TSG bin«, äußerte Bischof in der TSG-Mitteilung. Der Schritt weg aus dem Kraichgau werde ihm im Sommer »emotional unglaublich schwerfallen«. Zu seinen Ambitionen in München äußerte er sich noch nicht.

Beim Rekordmeister wird er sich im Mittelfeld großer Konkurrenz stellen müssen. Neben Kimmich, dessen Vertragsverlängerung über das Saisonende hinaus allerdings noch aussteht, ist der Rekordmeister mit Aleksandar Pavlovic, João Palhinha oder auch Leon Goretzka aktuell stark besetzt. Insbesondere der 29-jährige Goretzka (Vertrag bis 2026) wird aber immer wieder als möglicher Verkaufskandidat gehandelt.