FC Augsburg in Freiburg voraussichtlich ohne Schlotterbeck

Zweimal ist Augsburg in der Saison auswärts angetreten, beide Mal gingen die Schwaben 0:4 unter. Jetzt soll in Freiburg eine Reaktion her. Allerdings muss der FCA einen Defensiv-Stammspieler ersetzen.