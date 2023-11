Aktuell Land

Familienvater ohrfeigt Restaurant-Betreiber und prellt Zeche

Ein Familienvater hat in einem Hotelrestaurant in Schönwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) den Restaurant-Betreiber geohrfeigt und die Zeche von 100 Euro geprellt. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Familie und der Belegschaft gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Grund dafür sei Unmut über eine Bestellung gewesen.