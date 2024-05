Aktuell Land

Familie greift Polizisten an - mehrere Verletzte

Bei einem Angriff auf Polizisten in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) sind vier Beamte verletzt worden – einer so schwer, dass er seinen Dienst beenden musste. Es sei zu einem Gerangel mit sieben Mitgliedern einer Familie im Alter von 17 bis 55 Jahren gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Teilweise seien diese betrunken gewesen. Vier davon mussten nach der Auseinandersetzung ebenfalls medizinisch versorgt werden.