Falschfahrer fährt gegen Auto - zwei Verletzte

Die Polizei ermittelt, warum der Autofahrer in die falsche Richtung fuhr. (Symbolbild)

Ein Falschfahrer ist mit seinem Wagen auf der Südtangente in Karlsruhe mit einem anderen Auto kollidiert. Der 27 Jahre alte Mann sowie der 29 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurden dabei Polizeiangaben zufolge leicht verletzt. Der 27-Jährige fuhr am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache in die falsche Richtung, als ihm der andere Fahrer und ein 60-Jähriger auf beiden Spuren entgegenkamen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos des 29-Jährigen und des Falschfahrers. Als der 29-Jährige versuchte, dem Falschfahrer auszuweichen, stieß er zudem gegen das Auto des 60-Jährigen.

Es entstand ein geschätzter Schaden von 55.000 Euro. Zwei der drei Fahrstreifen waren für mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei übernahm die Ermittlungen zur Ursache der Geisterfahrt.