Fallschirmspringerin bei Rottweil schwer verletzt

ROTTWEIL. Eine Frau ist bei der Landung mit einem Fallschirm in der Nähe des Flugplatzes Rottweil-Zepfenhan schwer verletzt worden. Die erfahrene 44-Jährige war aus einem Flugzeug in mehreren Kilometern Höhe gesprungen und öffnete den Schirm ordnungsgemäß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vermutlich habe sie jedoch beim Sinkflug die Höhe falsch eingeschätzt. Bei der harten Landung auf einer Wiese bei Schömberg habe sie sich dann schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie den Angaben nach am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus. (dpa)