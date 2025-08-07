Fall der Brandmauer für AfD-Spitzenkandidat Frohnmaier »nur eine Frage der Zeit«

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Rechtsaußen-Partei AfD geht mit dem Bundestagsabgeordneten und AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier als Spitzenkandidat in die im März 2026 stattfindende Landtagswahl in Baden-Württemberg. Mit dem GEA sprach der Vertraute von AfD-Chefin Weidel über den bevorstehenden Wahlkampf, die Wirtschaft, innere Sicherheit und darüber, wie seine Partei die angekündigten Steuergeschenke finanzieren will.

Herr Frohnmaier, Sie gehen als AfD-Spitzenkandidat in die im März 2026 stattfindende Landtagswahl in Baden-Württemberg. Mit welchen Themen wollen Sie den Wahlkampf bestreiten?

Markus Frohnmaier: Es gibt zwei Themen, die auch die Bürger ganz massiv beschäftigen. Erstens, was passiert mit dem Standort Baden-Württemberg, wie entwickeln wir uns wirtschaftlich? Und der zweite Bereich ist natürlich der der inneren Sicherheit und Migration. Da müssen endlich von der Politik Angebote gemacht werden und Veränderungen stattfinden. Friedrich Merz hat vor der letzten Bundestagswahl viel versprochen. Konsequente Zurückweisung an den Außengrenzen, Einhalten der Schuldenbremse, eine sogenannte Entfesselung der deutschen Wirtschaft. Die Realität sieht anders aus. Mit diesen Punkten wird sich auch die CDU hier in Baden-Württemberg befassen müssen. Ich finde, Friedrich Merz hat Manuel Hagel einen großen Rucksack auf den Rücken gebunden. Und Manuel Hagel wird erklären müssen, warum unter CDU-Regierungsverantwortung die Gewaltkriminalität in Baden-Württemberg explodiert ist.

Baden-Württemberg gilt aber immer noch als eines der sichersten Bundesländer Deutschlands. Laut dem Sicherheitsbericht 2024 liegt die Kriminalitätsrate immer noch beim zweitniedrigsten Wert der letzten 20 Jahre.

Frohnmaier: Das finde ich eine fast unzulässige Uminterpretation der Zahlen. Sie können nicht sagen, na ja, jetzt brennt die Garage und vielleicht ein Teil vom Haus, aber nicht das ganze Haus und darum ist es ja noch irgendwie okay. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sehen Sie, dass sich die Gewaltkriminalität im Land im Vergleich zum Vorjahr um über 12 Prozent erhöht hat.

Sie haben die Wirtschaft angesprochen. Können Sie benennen, in welchen Branchen Sie Probleme sehen und wie Sie diese anpacken wollen?

Frohnmaier: Baden-Württemberg ist Automobilland und natürlich müssen wir uns die Frage stellen, was passiert mit dem Standort, wenn Unternehmen wie Bosch in Reutlingen ankündigen, 1.500 Stellen zu streichen, wenn immer mehr auch beim Daimler beispielsweise nach China verlagert wird. Deutschland hat ein zentrales Problem und das heißt Energie. Bezahlbare und günstige Energie, nicht nur für Bürger, sondern auch für unsere Unternehmen. Da ist zu wenig geschehen. Die CDU hat uns völlig abhängig von russischen Gaslieferungen gemacht, bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Kohlekraft, bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Kernenergie. Wir brauchen endlich wieder Technologieoffenheit. Das bedeutet, dass man zurück zu konventionellen Energieträgern geht, um einen Mix zu organisieren aus Gas, etwa durch die Wiederinbetriebnahme von Nord Stream, durch Kohlekraft und durch Kernenergie. Außerdem wollen wir Stromrabatte für Baden-Württemberg. Das würde nicht dauerhaft finanzierbar sein, aber wir könnten beispielsweise bis zu 1,4 Milliarden Euro jährlich, die im Haushalt für Klimaschutz ausgegeben werden sollen, in einen Strompreisrabatt investieren.

Die Ursache für wegfallende Arbeitsplätze ist aber sicher nicht nur der Strompreis?

Frohnmaier: Energiekosten sind ganz wesentlich, dazu kommt noch die Regulierung, Stichwort Bürokratie. Das von der CDU mitgetragene Lieferkettengesetz hat dazu geführt, dass deutsche und auch baden-württembergische Unternehmen global die Funktion einer Lieferkettenpolizei übernehmen müssen. Wirtschaftspolitisch ist das eine schädliche Maßnahme, die Regierung beendet sie aber nicht. Und der dritte Punkt sind natürlich Fachkräfte. Wir als AfD sehen hier auch die Fachkräfte-Abwanderung. Wir haben die Situation, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist, das aufgrund der Steuerbelastung gerade für gut qualifizierte Menschen an Attraktivität massiv eingebüßt hat.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm meint, die Politik der AfD würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland massiv schaden. Der Vorsitzende des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratzscher sagt, dass von den Besteuerungsvorhaben der AfD vor allem reiche Menschen profitieren würden. Das ist keine Werbung für die AfD, oder?

Frohnmaier: Man muss ja immer schauen, wer sagt eigentlich was. Und jetzt mal ganz ehrlich, eine Reduzierung der Einkommenssteuer, niedrigere Energiepreise, Entbürokratisierung, Senkung der Körperschaftsteuer. Warum all diese Maßnahmen der deutschen Wirtschaft schaden würden, das muss mir Herr Fratzscher bei Gelegenheit erklären. Vielleicht ist er da ja nicht ganz neutral, er steht immerhin für eine dezidiert linksideologische Richtung in der Wirtschaftswissenschaft. Eines ist klar, die AfD würde effektiv Unternehmen und Bürger entlasten.

Und wie wollen Sie diese Entlastungen finanzieren?

Frohnmaier: Bund, Länder und Kommunen geben pro Jahr 35 Milliarden Euro für Entwicklungsleistungen aus, wir haben 38 Milliarden für Waffengeschenke und für die Unterstützung von Ukraine-Flüchtlingen bezahlt der Bund jedes Jahr 10 Milliarden. Wir haben Bürgergeldbezieher, für die wir allein im letzten Jahr über 47 Milliarden Euro ausgegeben haben, etwa die Hälfte davon sind Ausländer, auch hier könnte man einsparen. Wir haben die Situation, dass wir für die Unterbringung von Flüchtlingen letztes Jahr fast 22 Milliarden Euro bezahlt haben. Das alles addiert sich und da kommen wir auf Beträge von deutlich über 100 Milliarden Euro. Geld, das man in Deutschland beispielsweise für Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Straßennetze oder eben ganz konkret zur Entlastung unserer Bürger ausgeben könnte.

Wie genau würden Sie die Kommunen in Baden-Württemberg entlasten?

Frohnmaier: Solange unsere Kommunen noch Geld dafür haben, um Wanderwege in Tunesien zu bauen oder die Menschen dort mit der schwäbischen Mülltrennung zu beglücken, dann ist es auch hier eine Frage der Prioritätensetzung. Ich bin der Meinung, bevor man dem Nachbarn hilft, muss man erst mal sein eigenes Haus in Ordnung bringen.

Bildung ist Ländersache. Was hat die AfD im Bereich der Bildungspolitik vor?

Frohnmaier: Ich würde gerne zurück zu einem durchlässigen, dreigliedrigen Schulsystem – Hauptschule, Realschule, Gymnasium – gehen. Wir wollen dabei unterstützen, dass ein positives Bild von Deutschland an unseren Schulen vermittelt wird. Das bedeutet, dass es ähnlich wie bei unseren amerikanischen Partnern eine Beflaggung mit Schwarz-Rot-Gold geben sollte.

Viele Unternehmen im Land suchen händeringend Fachkräfte, auch aus dem Ausland. Verschreckt die AfD mit ihrer Remigrations-Rhetorik nicht genau diese Fachkräfte?

Frohnmaier: Was ich bei dieser Debatte immer bemerkenswert finde, ist, dass die erste Lösung, die diskutiert wird, Fachkräfte aus dem Ausland sind. Wir haben hier in Deutschland mehrere Millionen Arbeitslose, die eigentlich auch in Arbeit gebracht werden sollten. Ich glaube, man müsste erst mal schauen, welches Potential haben wir im Inland. Parallel dazu müsste man eine Migrationspolitik organisieren, die so aussieht, dass gut qualifizierte Zuwanderer nach Deutschland kommen und hier arbeiten können, wenn sie einen Gewinn für uns darstellen. Die AfD hat kein Problem mit qualifizierter Zuwanderung.

Für die Landes-AfD dürfte es schwierig werden, nach der Wahl einen Koalitionspartner zu finden.

Frohnmaier: In der Tat sind wir in Baden-Württemberg noch nicht so stark wie im Osten. In Baden-Württemberg werden wir ohne Koalitionspartner nicht in Verantwortung kommen. Wir sind gesprächsbereit, es muss aber auch klar sein, dass wir ein Interesse daran haben, eine konservative und bürgerliche Politik umzusetzen. Dinge, die wir im Bund erlebt haben, wie den Wählerbetrug bei der Schuldenbremse, noch mehr Migration, Afghanen-Flüge, die würde es mit einer AfD als Partner nicht geben. Aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Wir werden als erstes den Durchbruch im Osten erleben. Da wird die AfD in Verantwortung kommen – mit oder ohne Partner. Dann werden wir erleben, dass auch hier im Südwesten, die Vorurteile gegen die AfD immer weiter abgebaut werden. Wenn inzwischen Mitglieder der Union ein Interesse daran haben, sich mit Vertretern der AfD auf kommunaler Ebene auszutauschen, dann zeigt das, dass die Idee der Brandmauerpolitik nicht auf alle Ewigkeit durchzuhalten ist. Insofern ist es alles nur eine Frage der Zeit. (GEA)