Fahrzeug überschlägt sich - fünf Verletzte nach Unfall

Zwei Fahrzeuge stoßen nach Angaben des Amts für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Freiburg am frühen Morgen aus unbekannten Gründen zusammen. (Symbolbild)

Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Freiburg und Schallstadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verletzt worden. Nach Angaben des Amts für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Freiburg und des Deutschen Roten Kreuzes stießen am frühen Morgen aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen. Beide Wagen kamen von der Fahrbahn ab, einer überschlug sich mehrfach.

Die fünf Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst unklar. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Weitere Details lagen nicht vor.