Fahrradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Wenige Tage nach einem Unfall in Steinmauern (Kreis Rastatt) ist ein Fahrradfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 64 Jahre alte Mann starb am Samstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte ein 57-jähriger Autofahrer am Donnerstag die Türe seines geparkten Wagens öffnen, als es in der Folge zur Kollision mit dem Fahrradfahrer kam. Der 64-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Dort starb er.