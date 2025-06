Fahrerin verwechselt Gang - Auto fährt in Schuhgeschäft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Autofahrerin ist in Tuttlingen in das Schaufenster eines Schuhladens gefahren, weil sie den falschen Gang eingelegt hatte. Die 52-Jährige habe ersten Angaben zufolge Vorwärts- und Rückwärtsgang ihres Automatikwagens verwechselt, teilte die Polizei mit. Anstatt das Fahrzeug zurückzusetzen, beschleunigte sie in Richtung des Geschäftes - und stieß gegen die Glasfront des Schaufensters.

Verletzt wurde bei dem Unfall am Nachmittag niemand. Der Sachschaden am Auto beträgt laut Polizei rund 3.000 Euro, am Schaufenster rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang