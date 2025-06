Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Böblingen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 23-Jährige in der Nacht beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin im Einmündungsbereich zusammen. Rettungskräfte behandelten die Fahrerin noch an der Unfallstelle. Ein 62-jähriger Mann kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.