Fahrer wird bei Kollision aus Auto geschleudert und stirbt

Frontalcrash auf der B328: Nach dem Aufprall wird ein 60-Jähriger aus dem Auto geschleudert. Die Strecke bleibt stundenlang gesperrt.

Ein Mann ist bei einem Unfall gestorben. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Morgen bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der B328 bei Aspach (Rems-Murr-Kreis) ums Leben gekommen. Der Mann wurde bei dem Unfall aus seinem Wagen geschleudert, er starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrspur geriet, war zunächst unklar. Der 44 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Bundesstraße war mehrere Stunden lang voll gesperrt.

