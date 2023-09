Fahrer unter seinem Fahrzeug eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fahrer ist am Donnerstag in Wiesensteig (Landkreis Göppingen) unter seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Zu dem Unfall kam es auf einer abschüssigen Straße, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer befand sich demnach außerhalb des Fahrzeugs. Ob sich das Auto selbstständig gemacht hatte und wie es genau zu dem Unfall kam, war noch unklar. Der Mann wurde von Rettungskräften geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde laut Polizei von schweren Verletzungen ausgegangen.