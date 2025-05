Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHEMMERHOFEN. Ein Fahrer ist nach einem Unfall beim Überholen gestorben. Der 32-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er überholte demnach am Freitag bei Schemmerhofen (Landkreis Biberach) ein Auto. Beim Einscheren soll er dann rechts ins Bankett gekommen sein. Er habe dann gegengesteuert und sei so in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Kleinlaster eines 45-Jährigen zusammen. Dieser kam leicht verletzt in eine Klinik. (dpa)