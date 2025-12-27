Fahrer flieht nach Unfall – Mann nimmt Verfolgung auf

Nach einem Unfall fährt ein Autofahrer einfach weiter - und der Geschädigte nimmt die Verfolgung auf und wählt parallel den Notruf. (Symbolbild)

Nach einem Zusammenstoß in Ulm hat ein geschädigter Autofahrer die Verfolgung des mutmaßlichen Verursachers aufgenommen und den Mann gestellt. Per Notruf alarmierte er zudem parallel die Polizei, so dass sich zwei Streifenwagen an der Verfolgung beteiligten, wie die Beamten mitteilten.

Der 39-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher hatte am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags das Auto des 28-Jährigen überholt. Die Wagen stießen dabei zusammen und am Fahrzeug des 28-Jährigen fiel der Seitenspiegel ab. Doch statt anzuhalten, fuhr der 39-jährige Fahrer einfach weiter.

Mutmaßlicher Verursacher ohne Führerschein

Der andere Mann verfolgte den Flüchtigen, dieser soll die Verkehrsregeln missachtet haben, um seinen Verfolger abzuschütteln. In einer Straße hielt der 39-Jährige dann an und stieg aus, doch noch bevor er zu Fuß flüchten konnte, nahmen Polizisten ihn fest.

Ein Motiv für seine Flucht war laut Polizei schnell gefunden: Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 0,8 Promille. »Der Führerschein des Mannes musste erst gar nicht beschlagnahmt werden - denn er hatte keinen«, berichtete die Polizei. Gegen den 39-Jährigen wird jetzt wegen Unfallflucht, des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.