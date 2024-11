Fachleute erwarten trotz Tauwetters kein Hochwasser

Bitte aktivieren Sie Javascript

Obwohl es am Wochenende deutlich wärmer werden soll und dann der Schnee schnell schmilzt, droht nach Einschätzung von Fachleuten keine Hochwassergefahr. »Aufgrund des erwarteten Temperaturanstieges wird die Schneedecke in der südlichen Landeshälfte beginnend ab Samstagmittag wieder abtauen«, teilte Manfred Bremicker von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe mit. »Nach aktuellem Stand der Vorhersagen können hierdurch insbesondere in kleineren Gewässern die Wasserstände zwar ansteigen, aber eine Ausbildung überregionaler Hochwasser wird nicht erwartet.«

Die Schneefälle in der südlichen Landeshälfte von Baden-Württemberg sollten voraussichtlich in der Nacht auf Samstag abklingen, erläuterte der Leiter des Referates Hydrologie und Hochwasservorhersage. Laut Deutschem Wetterdienst soll es Samstag bis zu sieben Grad warm werden. Am Sonntag werden sogar Höchstwerte von 17 Grad im Rheintal und neun Grad in Oberschwaben erwartet. Dabei soll es weitgehend trocken bleiben.