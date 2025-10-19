Für Sonntagsausflügler wird's neblig - stürmisch am Feldberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Neblig startet der Sonntag in Teilen des Landes, vor allem zwischen Alb und Bodensee. Im weiteren Tagesverlauf wechseln sich dichte Wolkenfelder und Sonne ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 18 Grad, am südlichen Oberrhein wird es am mildesten.

Landesweit müssen sich Sonntagsausflügler demnach auf schwachen Wind mit frischen Böen aus Ost bis Süd einstellen. Rund um den Feldberg soll es sogar starke bis stürmische Böen aus Südwest geben.

In der Nacht zum Montag verdichten sich von Westen her die Wolken, zum Morgen hin wird Regen erwartet. Vor allem im Umfeld von Donau und Bodensee zuvor noch einmal hier und da Nebel. Die Tiefstwerte liegen demnach bei 11 bis 3 Grad. Am Feldberg werden Sturmböen aus Südwest erwartet.

Am Montag wird es grau und nass

Am Montag soll es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt werden sowie verbreitet regnen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 12 bis 18 Grad. Dazu kommt schwacher bis mäßiger Wind aus dem Süden mit frischen, im Bergland starken Böen. Auf den hohen Schwarzwaldgipfeln soll es sogar Sturmböen oder schwere Sturmböen aus Südwest geben.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt, dazu kommt gebietsweise Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 13 bis 6 Grad. Im Bergland werden weiterhin starke Böen, auf Schwarzwaldgipfeln Sturmböen oder schwere Sturmböen aus Südwest erwartet.