Für Brandanschlag auf Pizzeria: Haftstrafen für Jugendliche

Die beiden Jugendlichen wurden wegen der Explosion in der Pizzeria zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt. (Archivbild)

Nach einem Brandanschlag auf eine Pizzeria in Eislingen (Kreis Göppingen) sind zwei Jugendliche wegen versuchten Mordes zu Haftstrafen von je vier Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Ulm sah es als erwiesen an, dass die beiden 17-Jährigen im Auftrag gehandelt haben, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Von wem der Auftrag kam und wieso, ist im Prozess offen geblieben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die beiden aus den Niederlanden stammenden Jugendlichen sind nach Auffassung des Gerichts im August 2024 von Amsterdam nach Eislingen gekommen, um die Pizzeria durch den Brandanschlag zu zerstören. Dabei hätten sie den Tod von anderen Menschen in Kauf genommen. Laut Anklage warfen die beiden eine mit Benzin gefüllte und entzündete Plastikflasche in die Pizzeria.

Opfer leiden noch heute

Die brennende Flasche explodierte am Boden des Innenraums und löste eine massive Druckwelle aus. Am Gebäude entstand laut Gericht ein Schaden von mindestens 108.000 Euro. Zwei Männer im Alter von damals 53 und 56 Jahren waren zum Tatzeitpunkt in der Pizzeria. Beide hätten infolge der Explosion psychische Probleme erlitten, ein Mann habe auch Probleme mit dem Gehör.

Die Jugendlichen wurden wenige Minuten nach der Tat festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Wegen ihres Alters fand das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Prozess hatte Anfang Februar begonnen.