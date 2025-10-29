Fünf Verletzte nach Unfall beim Überholen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall beim Überholen im Schwarzwald sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer wollte einen Laster überholen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Fahrer des überholenden Autos wurde bei Bad Liebenzell (Landkreis Calw) im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Hinter ihm fuhr ein weiteres Fahrzeug, das wegen des Unfalls ins Heck des Lastwagens prallte. Auch das Auto hinter dem entgegenkommenden Wagen wurde in den Unfall verwickelt. Die beiden sowie der Lastwagenfahrer und der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden den Angaben nach leicht verletzt.