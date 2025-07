Fünf Maßnahmen, die gegen den Japankäfer helfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Elf Japankäfer sind seit Anfang Juli allein im südbadischen Freiburg gefunden worden. »Der gebietsfremde Japankäfer besitzt ein enormes Schadpotenzial für den Obst- und Weinbau sowie den Ackerbau in Baden-Württemberg, aber auch für den Forst und für Hausgärten und das öffentliche Grün«, sagt Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). »Prinzipiell kann der Japankäfer überall im Land auftauchen.«

Der aus Asien stammende Japankäfer (Popillia japonica) kann besonders starke Schäden verursachen. Die Tiere fallen laut dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Karlsruhe über Obstplantagen, Weinberge, Wälder, Grünanlagen und Gärten her und fressen bei mehr als 400 Pflanzenarten alles kahl. Natürliche Feinde hierzulande gibt es keine. Die Sorge vor einer Ausbreitung der invasiven Art in Deutschland ist groß. Was können Menschen gegen die Ausbreitung des Japankäfers tun?

Verdächtige Käfer einfangen und fotografieren

Der Japankäfer ist etwa einen Zentimeter groß, hat einen metallisch glänzenden grünen Kopf und braune Flügel. Auffallend sind fünf weiße Haarbüschel an jeder Hinterleibseite sowie zwei weitere am Ende des Hinterleibs. Wer einen verdächtigen Käfer entdeckt, soll ihn laut LTZ etwa mit einem Glas einfangen und fotografieren. Das Foto kann unter Angabe des Fundortes an pflanzengesundheit-kaefer@ltz.bwl.de gesendet werden. Expertin Frauke Rinke ist zudem unter +49 721 9468 457 telefonisch zu erreichen. Das LTZ wendet sich demnach im Falle eines Japankäferfundes an die zuständigen örtlichen Behörden.

Vor der Rückreise aus Italien das Auto überprüfen

Wichtig sei zu verhindern, dass noch mehr Käfer nach Deutschland kämen, sagt Rinke. So sollten alle Reisenden aus Italien vor der Rückfahrt nach Deutschland gewissenhaft ihr Auto oder ihren Wohnwagen überprüfen. In den vergangenen Jahren waren die in Baden-Württemberg entdeckten Japankäfer laut LTZ vermutlich alle von Lastwagen gefallen, die aus Norditalien kamen. Seit 2021 wurden demnach pro Jahr ein, zwei Exemplare der gefräßigen Art im Land gefunden.

Für Menschen, die in Risikogebieten leben:

Bisher wurden - bis auf eine Ausnahme in Ludwigsburg - in Baden-Württemberg nur Japankäfer in Südbaden entdeckt. Nach einem Käferfund wird in einem Umkreis von einem Kilometer laut Rinke eine Befallszone ausgewiesen. Dazu komme zusätzlich noch eine Pufferzone von fünf Kilometern. So wurden Anfang Juli Schutzzonen im Landkreis Lörrach ausgeweitet, weil in der Schweiz nahe der deutschen Grenze wieder Japankäfer entdeckt wurden. In den Zonen gilt unter anderem:

- In den Befallszonen darf etwa kein Rasen gewässert werden. Die Weibchen des Japankäfers legen ihre Eier bevorzugt in feuchten oder bewässerten Grasflächen ab. »Aus den Eiern schlüpfen dann Larven, die Graswurzeln fressen und Schäden an Wiesen und Rasenflächen anrichten«, heißt es beim LTZ.

- Grüngut darf nur aus der Befalls- und der Pufferzone herausgebracht werden, wenn sichergestellt ist, dass damit keine Käfer transportiert werden. Dies ist laut Landwirtschaftsministerium etwa durch ein Häckseln des Grünguts auf kleiner als fünf Zentimeter gewährleistet.

- Aus den Zonen darf die oberste Bodenschicht (30 Zentimeter) nach Angaben des Ministeriums grundsätzlich nicht herausgebracht werden, um ein Verschleppen der Larven zu verhindern. Es können demnach durch die zuständigen Behörden Ausnahmen genehmigt werden, wenn sichergestellt ist, dass mit dem Boden keine Larven transportiert werden.