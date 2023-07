Aktuell Land

Füllkrugs Entwicklung dient Niclas Kleindienst als Vorbild

Tim Kleindienst sieht in Niclas Füllkrugs Weg in die Fußball-Nationalmannschaft ein gutes Beispiel für sich und seinen möglichen Karriereweg. »Es liegt an mir selbst«, sagte der Torjäger des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Heidenheim in einem Interview des »Kicker« (Montag). »Dazu muss ich erst mal in der Bundesliga performen. Werder war auch erst aufgestiegen, und Füllkrug ist direkt Torschützenkönig geworden. Das hat er sich erarbeitet.« Zudem feierte der Bremer Stürmer im November 2022 sein Debüt für Deutschland und wurde anschließend für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert.