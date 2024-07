Vor dem Hintergund einer Rückkehr zu G9 und den wachsenden Problemen an den weiterführenden Schulen fordert ein Gremium den radikalen Umbau der zerstückelten baden-württembergischen Schulstruktur. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Vor dem Hintergund einer Rückkehr zu G9 und den wachsenden Problemen an den weiterführenden Schulen fordert ein Gremium den radikalen Umbau der zerstückelten baden-württembergischen Schulstruktur. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.