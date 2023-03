Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen groß. Wo man in Reutlingen und der Region besonders gefragt ist und gut verdienen kann.

Große Computersysteme aufbauen, komplexe Maschinen warten oder Kinder erziehen? In all diesen Arbeitsbereichen herrscht Fachkräftemangel, doch die Verdienstaussichten sind unterschiedlich. Foto: DECK/SCHULDT/KNEFFEL/DPA Große Computersysteme aufbauen, komplexe Maschinen warten oder Kinder erziehen? In all diesen Arbeitsbereichen herrscht Fachkräftemangel, doch die Verdienstaussichten sind unterschiedlich. Foto: DECK/SCHULDT/KNEFFEL/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.