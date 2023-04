Aktuell Land

Experte: Kindstötungen mehrheitlich von Müttern begangen

Bei Kindstötungen sind nach Auskunft eines Experten mehrheitlich Mütter die Täter. »Dieser Bereich der Gewaltkriminalität ist der einzige, in dem Frauen die Mehrzahl der Täter stellen«, sagte Harald Dressing, Leiter der Forensischen Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Etwa drei Viertel der Fälle seien Müttern zuzuordnen, und ungefähr zehn Prozent Vätern, der Rest sonstigen Personen. Nach dem Fund von zwei toten Kindern in einer Wohnung in Hockenheim steht die 43-jährige Mutter unter Mordverdacht.