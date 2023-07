Ex-Profi Schieber blickt positiv auf EM: »Anderes Gesicht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trotz der jüngsten Negativerlebnisse der deutschen Fußball-Nationalmannschaft glaubt der ehemalige Bundesliga-Profi Julian Schieber an einen rechtzeitigen Umschwung vor der Heim-EM 2024. »Ich glaube schon, dass wir zur EM eine Mannschaft haben werden, die ein anderes Gesicht zeigt«, sagte der frühere Stürmer (34), der unter anderem für den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund spielte, der Deutschen Presse-Agentur: »Es ist eine allgemeine Unruhe, Unzufriedenheit, die von außen auf die Mannschaft getragen wird. Die Jungs müssen klar im Kopf bleiben, cool bleiben.«

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM im vergangenen Winter in Katar hatte die Nationalmannschaft von Hansi Flick auch bei Länderspielen in diesem Jahr enttäuscht. Im Juni kam die deutsche Auswahl nicht über ein 3:3 gegen die Ukraine heraus und verlor in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2).