Ex-Obdachloser Brox organisiert Weihnachtsessen für Arme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mannheimer Autor und Ex-Obdachlose Richard Brox hat Armut am eigenen Leib erlebt - jetzt will er selbst den »Ärmsten der Armen« helfen. Im Haus Bethanien Mannheim - eine Einrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Suchterkrankungen und psychischen Erkrankungen - ließ er auf eigene Kosten Spanferkel und Kartoffelsalat auftischen. Als Obdachloser war er selbst dort zu Gast. »Ich möchte den Menschen von Herzen etwas zurückgeben«, sagte er dem »Mannheimer Morgen«.

Zugleich kündigte der gebürtige Mannheimer weitere Speisungen an - etwa an Ostern. Sein Vorbild: Frank Zanders traditionelles Weihnachtsessen in Berlin. Brox hatte 30 Jahre lang keinen festen Wohnsitz. Er ist mittlerweile erfolgreicher Buchautor und schreibt über sein einstiges Leben auf der Straße.