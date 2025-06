Ex-Bochum-Coach Zeidler hat neuen Job

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Bochum hatte er kein Glück, nun hat Peter Zeidler einen neuen Job. Der 62-Jährige übernimmt den Trainerposten beim Schweizer Fußball-Erstligisten Lausanne-Sport. Er tritt dort die Nachfolge des früheren Bundesliga-Profis Ludovic Magnin an, der zum FC Basel gewechselt ist.

Zeidler war als Bochum-Trainer in die vergangenen Saison gestartet. Unter ihm holte der VfL in den ersten sieben Bundesliga-Spielen nur einen Punkt und schied in der 1. Runde aus dem DFB-Pokal aus. Vor dem achten Spieltag trennte sich der Revierclub von Zeidler. Am Ende der Saison stieg Bochum ab.